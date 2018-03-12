《Running Man》李相烨停不下来的右手！把李光洙逼疯实在太好笑了～

《Running Man》李相烨停不下来的右手！把李光洙逼疯实在太好笑了～

综艺   2018年3月12日   星期一11:00   MiJimin  

李相烨在综艺界被「黑化」的过程大公开，一切都要感谢《Running Man》！？XDDD

昨天播出的《Running Man》中，成员分成三组邀约可以临时帮忙出演的演艺圈朋友，HAHA、李光洙、宋智孝这一队，理所当然地想到了李相烨，没想到一约就成功，看来李相烨真的有心在综艺界成就一番事业啊～！

这一次节目组要大家配戴计步器，步数最多成员将会被惩罚，而李光洙一开始就狂甩队友们的计步器，结果当晚李相烨也跟著学坏了…。

李相烨跟李光洙面对面拿著彼此的计步器，下一秒就疯狂甩动增加步数，是疯狂～！这一幕简直笑翻XDDD

说好要停根本停不下来，李光洙最后还拜托李相烨赶快停止（自己的手也没停啊～！），好不容易停下，下一秒却还是继续狂甩对方的计步器，看著发疯了的两人，HAHA与智孝则赶紧离开现场，避免自己的计步器加入战局。（这一段真的太好笑了啦！）

最后三人终於上船钓鱼，准备完成任务，此时李相烨更偷走HAHA的计步器，但HAHA完全不自知，还以为被李光洙偷走，但这一次真的不是他啊～！

结果，HAHA真的在李光洙口袋搜出自己的计步器，原来在争执的过程中，李相烨把偷出来的计步器，再偷偷地放进光洙的口袋，李相烨真的太贼啦～！（小编佩服佩服...）

（截图自：SBS Running Man）

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留言/评论
  • Kah Mang
    看完上集和这集后，他很适合综艺节目RM的呢.. 和智孝是好搭档，跟haha和kwangsoo就大家一起相爱相杀吧.. 😂
    6小时前
  • Mavis Ko
    他來固定挺好！
    6小时前
  • Guan Chen
    Fish Hsieh新的一集更好笑了😂😂😂拜託李相燁固定
    6小时前
  • Chloe Bee
    湘華固定，換世贊吧
    5小时前
  • Annie Leung
    相燁崩壞了
    6小时前
→更多留言...(78)
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