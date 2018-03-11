今日就要回归的 GOT7 不忘公益 　担任消防厅宣传大使、投身慈善活动！

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鸟宝宝们想必看著《认识的哥哥》狂笑，一边超期待 GOT7 的回归吧？终於要在今天回归他们带来最近不止准备新专辑，还接下了别具意义的宣传大使重任哦！

GOT7 上周参与了在政府世宗 2 厅舍消防厅礼堂举行的典礼，获委任为消防厅宣传大使，今后将善用他们对年轻人族群的影响力，宣导实用的生活消防安全知识。

不仅如此，GOT7 也从各方面实践身为消防厅宣传大使的职责，另外参与了「超级英雄聚集的珍贵能量」（Super-heroes Attract Valuable Energies，简称 “S.A.V.E.”）活动，透过义卖商品所得的资金，将全数用於支援韩国的消防员以及火灾受难者们。

而就在今天，GOT7 也终於要带著最新主打歌 “LOOK” 回归啦！先来听听整张专辑〈Eyes On You〉的亮点集锦，韩国时间傍晚六点别忘了锁定完整音源与 MV 罗～





（照片与影片来源：JYP Entertainment）

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