洪尚秀&金敏喜婚外情已分手？！ 路人多次目击两人同行

今日有报导称，因婚外情引起关注的导演洪尚秀与演员金敏喜已经在上个月分手！ 但D社随后做出了澄清，并贴出网友提供的照片，力证「两人仍继续不伦」。

据某位自称很了解洪尚秀状况的电影业界人士透露称：「两人在一个月前已经分手。 洪导演很担心金敏喜的未来。 」

洪尚秀携电影《草叶们》参加了2月25日闭幕的第68届柏林电影节，大家预想他会和金敏喜一同出席，但据悉到场的只有洪尚秀一个人。



洪尚秀和金敏喜交往一事在2016年6月21日第一次被报导，洪尚秀同年11月10日向妻子提出离婚申请，妻子至今未同意，目前还处於离婚调停当中。

金敏喜是洪尚秀的灵感缪斯，先后出演过他导演的《这时对那时错》、《独自在海边的夜晚》、《那之后》、《草叶们》、《克莱儿的相机》等等。

2017年3月13日两人一起出席《独自在海边的夜晚》记者会时正式承认恋情，洪尚秀表示「我们两人是相爱的关系」，金敏喜也说「用了真心在交往、相爱」。



据悉，洪尚秀是担心金敏喜的未来才分手。 目前两位当事人都拒绝联系。 金敏喜的友人透露：「（金敏喜）独自生活，不与朋友联络。 跟经纪人也不联系。 目前看来没有在韩国当演员的想法了。 」

韩国网友对这一消息表示了难以掩饰的冷嘲热讽：



然而几小时后后D社就做出了澄清，表示以上消息是误报。

D社称，从去年12月到今年3月一共3次接获网友目击情报，包括两人一同搭计程车、一同在金敏喜父母所在城市逛购物中心，还戴著口罩。

（图源：TV DAILY，网路）

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