真・男神收割机！ 秀智恋上李栋旭 跨越13岁的热恋
明星 2018年3月9日 星期五07:55 Rui
又一对超级明星CP诞生，「阿使」李栋旭跨越13岁的年龄差恋上「国民初恋」秀智。
据韩媒《TV REPORT》独家报道，近日李栋旭和秀智在首尔清潭洞一带约会时被目击到，两人虽然和朋友一起行动，实则是为了约会。 即使有其他人同行，但李栋旭和秀智之间散发出的甜蜜气息依旧无法掩盖，李栋旭很贴心地照顾小女友，而秀智也对男友不时露出羞赧笑容。
据知情人士透露，李栋旭很喜欢秀智洒脱爽朗的性格，而秀智从很久以前还是就对李栋旭存有好感，2012年出演综艺节目《强心脏》时就层自曝理想型是李栋旭。
随后经纪公司回应，李栋旭和秀智恋情属实，只不过两人还在互相了解的阶段，恋情刚刚萌芽。
秀智绝对称得上是男神收割机，在影视作品中与男神李钟硕、金宇彬合作，而现实生活中的前任男友则是大长腿国民男神李敏镐，不过这对高颜值超明星CP已於去年11月宣布分手。
「图：TD」
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留言/评论
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可我覺得應該也談不久ㄟ！因為她們彼此最近沒新作品所以比較有時間若ㄧ忙起來感情就會變淡了，像上ㄧ段ㄧ樣！（不過我認為明星也是人有交朋友的權利，談戀愛很正常，恭喜他們）
3小时前
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有些人也太好笑了吧，去年就說已經分手了，分手時間點只有當事人清楚，只是在男方入伍後才對外公開的。單身的情況下有新戀情有什麼問題嗎？雖然不是兩個人的粉絲，但秀智是有立什麼貞潔坊嗎？要等到人家退伍才能再有對象是不是？人家今天被爆料後才更確定彼此心意要交往而已，還用南韓泰勒絲形容人家，做不到祝福不出言嘲諷很難嗎？
1小时前
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Cynthia Ko 唔好睇佢外表清純 我真心覺得佢係機心婊～
2小时前