到处都是他的伸展台！ 姜栋元穿出设计师原味时尚

模特儿出身的姜栋元，拥有一个超级小又俊秀的脸以及不科学的长腿，除了他的精湛演技令人惊艳外，每一次出席公开场合，他的打扮更是令伸展台上的模特儿都望尘莫及。
许多明星都选择穿著名品服饰，已不是新鲜事，但姜栋元所穿著的名品服饰，几乎都是100％跟时尚秀伸展台上的模特儿一样，所有内外搭配，甚至细到所搭配的皮鞋，整套完全一模一样，但他的天生小脸与高颜质根本打趴那些外国模特儿，以下让大家回顾一下近年来的姜栋元如何穿成史上最帅男模演员。
还记得2014年姜栋元与宋慧乔主演的《扑通扑通我的人生》，在上映前的记者会，两人联袂出席，姜栋元这套Dior Homme从头到脚黑底白点的西装，连皮鞋都彻底有著白点装饰，可见得姜栋元是完全复制了模特儿身上的搭配，只差没拿点点手提包。
在《黑司祭们》的制作发表会上，姜栋元穿上了要拥有非常细的长腿才能穿上的拉炼皮裤，上身也全部依照Saint Laurent 2015秋冬款的模特儿全黑搭配，从头看到脚，身高已经186公分的姜栋元竟然连模特儿的高跟尖头靴也一起复制！这要身旁的人如何是好啊？
动物纹路的大衣时有所见，姜栋元出席《黑司祭们》记者会时身上的Saint Laurent 2015秋冬款斑马纹上衣搭配全黑上衣及紧身皮裤，还有那一双尖头黑色靴子又登场，可不是一般人能够驾驭的。
同一时期《黑司祭们》的舞台问候，姜栋元同样选穿了Saint Laurent 2015秋冬款的黑色毛领大衣，里面一样搭配了黑白横条纹的高领上衣。
2016年的《王牌计中计》姜栋元也出席电影的VIP试映会活动，当天他也穿著同样品牌Saint Laurent 2016春夏系列的花样皮外套搭配紧身牛仔裤，还不忘搭配一双比模特儿更白的新鞋，是不是比伸展台上的模特儿更帅？
同样的，姜栋元在同时期也出席《王牌计中计》的舞台问候，穿上Saint Laurent 2016春夏系列的彩虹外套，外套内也一模一样搭配了刷白的下摆须须衬衫，除鞋子以外一样是完全与模特儿相同。
而姜栋元出席《王牌计中计》的Showcase宣传活动时，穿著非常特别的白色蕾丝材质风衣，原来这是出自Burberry的2016春夏款，连里面的花样衬衫也一样，不过这次也是换穿了自己另外一款鞋子。
直到3月7日姜栋元首度访台宣传电影《宅配男逃亡曲》，身上这款Gucci的2018年新款全格纹西装与背心，搭配上花领带，一样又再度复制了模特儿的搭配，连袜子也是一样颜色，鞋子也穿上了同品牌相似款，但男神穿起来就是比模特儿帅气，毕竟颜值也是时尚的一环。
姜栋元在访谈中表示，他认为设计师为伸展台上的模特儿所穿的，一定是服饰最完美的搭配，都搭配好了何必自己再费心想其他的混搭方式呢？况且他对於服装的材质也非常要求，他更笑说自己在这方面可能有点强迫症。不过不可否认的是他穿出来永远比伸展台模特儿更加分，更帅气。《宅配男逃亡曲》将於3月9日在台上映。
图片：品牌Vogue官网, youtube截图
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