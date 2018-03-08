刘在锡透露儿子听说怀二胎的反应：「大哭不止！」
明星 2018年3月9日 星期五10:00 Sani
昨晚播出的《Happy Together 3》里，刘在锡聊到大儿子智浩听说父母怀了二胎之后的反应，真的超真实啊！
刘在锡和MBC前主播罗敬恩在2008年结婚，2010年5月1日生下大儿子刘智浩，上个月19日宣布结婚10年终於怀上了第二个小孩！大家都纷纷恭喜刘大神家庭幸福美满~
昨晚的《Happy Together 3》里也聊到这件事，「朝嘴社团」的哥哥们纷纷表示祝贺，刘在锡谦虚地说：「很多人都给我们祝福，敬恩也说让我一定要代为表示她的感激。 」还对大家90度鞠躬，不愧是manner极高的国民MC~
「混」在一起20年有余的「朝嘴社团」成员当然不会放过这个捉弄他的机会，朴秀宏问：「所以是说，结婚10年后仍然琴瑟和谐吗？ 」刘在锡说：「我们一直都很好哦。 」
朴秀宏是「朝嘴社团」里唯一的未婚人士，表示很羡慕刘在锡，想不到池锡辰突然对他使出一记暴击：「朴秀宏还一个小孩都没有，就到了更年期。 」令人哭笑不得XDD
刘在锡还透露了大儿子智浩对於即将到来的弟弟？妹妹？ 的看法：「其实，智浩大哭了一场。 」毕竟，会害怕多一个人来争夺父母对自己的关爱，也是很可以理解的啦~不过刘在锡表示：「过了一段时间后，智浩就接受了这个事实，开始期待弟弟/妹妹的到来。 」果然还是和谐的一家人XD
希望刘在锡一家顺顺利利地迎来小不点的来临啊~
（图源：《Happy Together 3》，TV DAILY）
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