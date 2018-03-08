庆祝出道 7 周年⋯⋯Apink 将送上粉丝专属新歌 还有见面会！
KPOP 2018年3月9日 星期五09:34 施乃琪
不知不觉地，距离精灵偶像 Apink 出道满七周年只剩一个月了。六人就像粉丝 Pink Panda 一样把重要的日子放在心上，所以下个月她们也要送上惊喜新歌罗！
Plan A Entertainment 於 8 日宣布，Apink 将在 4 月发表新歌，而这正是 Apink 特别为 Pink Panda 们准备的周年礼物。
其实日前队长初珑在生日当天举行直播时，就曾透了口风：「我们计画发表一首专属粉丝的歌曲 (fan song)，也正在思考要安排什么样的见面会才能有趣又好玩。」
虽然距离上一张作品已经时隔约 10 个月，不过年初举行了专场演唱会《Pink Space 2018》的 Apink 纵使个人行程满满，一路走来仍始终如一地互相扶持著稳稳前进。Pink Panda 们下个月就听著 Apink 送上的礼物，好好庆祝七周年吧！
（照片与影片来源：Plan A Entertainment）
施乃琪@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究
相关新闻