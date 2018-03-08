【图多】超亲民男神姜栋元 屡屡被戳中笑点大展笑颜

与孔刘、炫彬、苏志燮并驾齐驱被称为韩国四大公共财的姜栋元，3月7日晚间现身西门町乐声戏院，为自己2天后即将上映的作品《宅配男逃亡曲》进行首映宣传。
虽然晚间天候不佳飘著细雨，但粉丝们热情不减，姜栋元步上红毯时大家更是争相索取男神签名或握手，让姜栋元花了10分钟以上还停留在下车点无法前进，只因为他有求必应不停为粉丝们签名，也直呼太惊讶，想不到竟然有这么多人来这里看他。
一上台主持人纳豆就提到姜栋元出道15年这还是头一回来台湾，姜栋元还补充说：“我不是出道后首度来台，我是这辈子第一次来台湾。”难掩兴奋的他，说自己到旅行地点之前都会做好功课，寻找美食餐厅，不过这次来台停留三天两夜，可能行程满档，加上上飞机之前都还在拍戏中，所以这次没时间做太多功课，不过一抵台也先吃过了小笼包，期待品尝台湾更多好吃的国民小吃。
纳豆近距离看著姜栋元，说他皮肤没皱纹好得像海豚一样，姜栋元可能第一次听到有这样的称赞，笑得合不拢嘴。纳豆更说自己与姜栋元是同月同日生的，只怨叹为何身高差了快30公分，姜栋元连忙安慰“身高不是最重要的”，没想到纳豆说：“那我们来交换身高啊！”引得姜栋元与全场粉丝都大笑起来。
为庆祝姜演员出道15年，主办单位更准备了背带与翻糖人偶蛋糕，让姜栋元相当惊喜也不停望著可爱的蛋糕人偶。姜栋元也透露目前正在拍摄中的电影作品，与《宅配男逃亡曲》一样与韩孝周合作，不过目前合作的拍摄大约只有三天，两人还不算太熟，之后应该会再更熟悉一点。
接著姜栋元也移动到戏院内与首映会约800多名的观众们进行跟韩国一样的舞台问候，并且在大家观赏完电影后还进行了超过30分钟的现场Q&A，男神换了一套衣服并从观众席现身，更是引发现场尖叫推挤，姜栋元开放现场提问，有问必答非常有诚意。
问他《宅配男逃亡曲》有没有自己最爱的镜头？他提到应该是最后尾声女主角为他拍照时他的回眸一笑，粉丝拱他现场表演，他也照单全收。另外也提到下水道的拍摄完全实景，所以味道其实满臭的，水也满脏的，拍起来挺辛苦的。大家也很关心他是否有机会接拍电视剧？他说其实电视剧选角与洽谈的时间较长，有时候档期就配合不上，但有机会他也不排斥演出小萤幕作品。
演过那么多部电影，姜栋元印象最深刻的是哪一部呢？他说，有两部电影的角色让他比较难以跳脱，沉浸在这样的情绪很久，一部是早期2006年的作品《我们的幸福时光》，另一部则是《1987：黎明到来的那一天》。
姜栋元被问到是否会希望以《宅配男逃亡曲》夺得电影大奖呢？姜栋元谦虚地笑著说，自己比较没有得奖运，不过后来补充了一句：“但我也是有得过奖的！”令现场粉丝笑翻。他更说只要粉丝希望他来台湾，他非常愿意再来的！《宅配男逃亡曲》将於3月9日在台上映。
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