南宫珉确认出演《勋南政恩》 与黄正音时隔7年再合作？
韩剧 2018年3月7日 星期三11:16 Sani
继7年前的《能听见我的心吗？ 》之后，是否又能看到南宫珉和黄正音第二次合作呢？
南宫珉、黄正音有望合作SBS新剧《训南正音》！会迎来二次合作吗？
今日，南宫珉所属社935娱乐宣布南宫瑉将加盟SBS最新水木剧《勋南政恩》，饰演男主角姜勋南。
《勋南政恩》讲的是正在建筑恋爱理论的姜勋南与把结婚当做人生最大目标的女主角政恩的故事。 姜勋南富有、性感、有能力，却是个不婚主义者。 因为外形很暖男，又很有个人魅力，在恋爱方面已经相当有经验，但事实上却对爱没什么关心，是一个典型的「冷都男」。
（图源：935娱乐）
而黄正音还没有确定出演，所属社表示还在讨论。 黄正音在2015年和2016年先后拍摄了《她曾美丽》和《好运罗曼史》，在爱情喜剧里的优秀表现让人印象深刻，婚后在去年8月喜得一子。 如果确定出演，这将是她时隔2年回归小剧场制作。
（图源：TV DAILY）
其实，南宫珉和黄正音在7年前就有过合作，那就是2011年MBC播出的《能听见我的心吗？ 》，两人在剧中饰演没有血缘关系的一家人。
《勋南政恩》由电视剧《令人垂涎之岛》和电影《Red Carpet》的编剧李载胤执笔，将在5月播出，接档《Return》和《Switch: Change the World》。
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