幸运粉丝在演唱会后台见到BIGBANG！GD还送了唯一的《IF YOU》Demo给粉丝！
综艺 2018年3月7日 星期三11:49 Yuan
《请收留我一晚》是一档事前毫无联系邀请外国人入住家里的综艺节目，在中秋节试播时获得了高人气，日前也成为了正规节目播出。
在这两集的播出中，李尚敏和金钟民邀请了来自义大利的Marita家族。
而Marita一家人，除了父亲外，妈妈还有两位姐妹都是BIGBANG的粉丝。姐姐出生7个月后患上了小儿麻痹症，比同龄人还娇小的她还患上了忧郁症，但是在听到BIGBANG的音乐之后打开了心门，也改变了自己的人生。
在节目播出中，李尚敏带他们去参观YG大楼，也参观了录音室。后来也询问她们有没有想要做的事，妹妹也提到：「想要去BIGBANG演唱会。」当时李尚敏也说这是有点困难的，但在吃饭的途中，他送上了BIGBANG的手灯，并说我们要去看演唱会了，一听到这消息姐妹两人还激动的落泪。
演唱会上，她们听到《IF YOU》这首歌不但跟著唱，还流下了眼泪。最后他们也在后台见BIGBANG，成员们送上了公仔给他们，胜利还送上自己拉面店的卷，后来GD又拿出了一项礼物，说著：「我们听到你唱我们的歌《IF YOU》，所以这个CD是Demo，如果你不介意的话..（拿给了粉丝）。」一旁的李尚敏也说：「这是限量版的，只有一个。」
而《IF YOU》的Demo是当时GD做导唱的时候录制的，他还贴心的在上面涂鸦并写下了话。节目中也有公开了一段，大家一起来听听看吧！（影片：请点这）
（图：KBS）
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