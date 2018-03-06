好心疼！金裕贞生病前采访公开：我想成为健康的大人

日前，金裕贞因健康问题暂停了所有演艺活动，并被曝出还要接受甲状腺手术，让不少粉丝们忧心不已。 而不久前她接受的采访公开后，再一次引发了民众的关注。
该段采访拍自金裕贞公开病情之前。 她在采访中表示：「其实我是个宅女，喜欢一个人待著，很喜欢趴在暖和的地板上发呆，没有工作的时候就会躺在沙发上，想著今天要干什么，还是什么都不做，那个时候是最幸福的。 」
金裕贞喜欢创意料理，喜欢爵士或嘻哈音乐，也喜欢伴随著爵士起舞，「不过最近最喜欢的猫，一直在考虑怎么才能养好猫」。
童星出道的金裕贞已经是个表演「老手」，对於当演员的优点，她表示：「可以通过画面和媒体更加清楚地认识自己，挖掘出自己的多面性。 」随著年纪的增长，金裕贞的人气也越来越大，她是否会因为「人气」而苦恼呢？ 金裕贞回答：「小时候会，现在完全不会，大家能认出我，我只会感谢他们，因为他们肯定有看我的作品，才会这么热情，我也会热情地回应，合影留念之类的。 」
当被问及2018年的目标是，金裕贞回答说「成为一个健康的大人」，「我从自身和周围人身上得到很多力量，我觉得给我最多力量的人一定是我自己，我会安慰我自己‘现在做得很好’。 当我无法战胜自我时，其实是最痛苦的，还有就是明明可以做却做不好时，那时我不会哭，反而会默默承受，因为力气要花在表演上。 」
对於10年后的面貌，金裕贞称：「希望享受每一个瞬间，每一分每一秒。 」
金裕贞近期被选为JTBC新剧《先热情地清扫吧》主人公，并且已经结束了台本排练和部分拍摄。 剧组表示金裕贞不会在此剧下车，将等待她恢复健康后继续进行拍摄工作。
「图：LIFE TIME 」
Rui@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究