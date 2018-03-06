《机智牢房生活》郑敬淏、李奎炯、朴浩山再聚！是在录音吗？
明星 2018年3月6日 星期二11:57 JiaJia
曾经合作tvN电视剧《机智牢房生活》的郑敬淏、李奎炯、朴浩山再聚首！让粉丝们不禁留言：想念你们了～
昨日（5日），郑敬淏於个人Instagram分享与李奎炯、朴浩山的合照，并留言：「久违的相聚。」可以看到三位演员的心情不错，看背景应该是在录音室，他们是为了什么而聚在一块呢？引发大家好奇心。
此前，郑敬淏才与一样出演《机智牢房生活》的郑雄仁合体，被韩国法务部委任为「名誉狱警」，并颁发委任状和感谢状。在未来一年，郑敬淏和郑雄仁将进行法务部矫正行政宣传活动，辅助市民理解矫正行政。
《机智牢房生活》虽以监狱为背景，却是个温暖、打动人心的故事，深受大众喜爱。
另外，郑敬淏确定出演OCN新剧《Life On Mars》男主角，积极挑战多元类型的电视剧。
朴浩山出演tvN新剧《我的大叔》，目前正在拍摄中。
李奎炯有望加盟JTBC新剧《LIFE》，在剧中饰演李栋旭的弟弟，正在积极讨论中。
（图片来源：jstar_allallj@Instagram、TVDaily、《机智牢房生活》）
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