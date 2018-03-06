变化or危机？ 没了刘在锡的《无限挑战》到底还有什么意义，MBC回应：一切还在讨论中

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决定开启新篇章的《无限挑战》迎来的到底是变化？ 还是危机？

《无限挑战》是MBC电视台当之无愧的招牌综艺，而金泰浩PD是《无限挑战》不可或缺的领军人，早前已经爆出金PD要突出节目组的消息，谁知短短几天过后又炸出了连灵魂人物刘在锡也将「下车」的爆炸性消息，接二连三的「 噩耗」让观众们十分担心。

昨日某媒体独家报道了《无限挑战》的元老成员们将全部下车，进行「新世代」替换的内容，电视台决定让刘在锡、朴明秀、HAHA、郑埻夏等人退出，另起用新人。

《无限挑战》是一档长寿节目，连续播出了10余年，为观众们带去无数的欢乐和感动。 而每一次的惊喜创意都源於金泰浩PD，通过刘在锡、朴明秀、郑埻夏、HAHA等人的默契配合，把最温馨、最紧张、最有「回忆杀」的精彩内容呈现给观众。 虽然10年里也遇到了卢洪哲、吉、JunJin、郑亨敦等人的离去，但也注入了杨世亨、曹世镐等「新鲜血液」，再加上4位从开播时就携手并进的元老成员坐镇，《无限挑战》依旧是综艺界的老大。

有相关人士透露：「其实刘在锡等人的退出是之前一直都在讨论的，不过是暂时无法对外公开而已，还请观众们再耐心等待看看，节目组会做出最让人满意的选择。 」

今日（3月6日）MBC电视台回应称，台里对《无限挑战》的改版有多个考虑方案，一切都还在讨论中。而刘在锡所属经纪公司也称还未最终决定。

据说部分高层表示：「《无限挑战》需要改版，不管何时都需要新成员的加入，一定要改版」，加快了让刘在锡等人退出的脚步。还有知情人士称：「全新的节目组已经开始接洽新成员，因为事关重大，一切都在秘密进行中。 哪怕不是刘在锡，也要有几名老成员离开。 」

事情都有正反两面，有人对节目改版持肯定意见，就一定有人会反对。 众人之所以反对是因为一直以来刘在锡是《无限挑战》的精神支柱，在金泰浩PD确定离开的状况下，若刘在锡等元老也退出，那《无限挑战》还是《无限挑战》吗？

也有圈内人士透露：「刘在锡确实因为《无限挑战》而无法接更多的工作，因为《无限挑战》刘在锡也成长不少，没了刘在锡的《无限挑战》，其实可以尝试全新的模式。 」

综上所述，没了刘在锡的《无限挑战》，大家还会收看吗？

「图：《无限挑战》」

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