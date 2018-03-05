BIGBANG胜利坦白超羡慕：太阳娶了初恋，还说不是她就不行
综艺 2018年3月5日 星期一10:14 Rui
BIGBANG成员太阳於今年2月迎娶演员女友闵孝琳，羡煞一众好友。 最近同队队员胜利做客《我家的熊孩子》时就谈到了好兄弟的爱情故事。
胜利说：「看到太阳哥结婚很开心，我也变得很想结婚了，等有了宝宝当个年轻的妈妈和爸爸也不错啊。 不过我的婚姻观不一样，比起交往了很久的女生，我更愿意和交往不久的女生结婚，在婚姻里慢慢了解她。 」
申东烨提问：「太阳和胜利应该想法不同吧？ 」胜利回答：「太阳哥是和自己的初恋结婚的，我问过他为什么这么早结婚，他说‘如果不是这个女人就不行’。 」
2013年，演员闵孝琳出演了太阳Solo2辑《淩晨一点》的MV，二人也因此相识。 在MV中，闵孝琳与太阳饰演一对分手后互相思念对方的恋人，而MV中激烈的吻戏与床戏在当时也成为了热门话题。同年12月，有人曾目击到二人并肩同行清潭洞、韩南洞、上岩洞、济州岛等地。 除此之外，太阳与闵孝琳还曾佩戴情侣戒指，穿情侣运动鞋等。 直到2018年2月3日，这对有情人终於修成正果，步入婚姻的殿堂，太阳也成为BIGBANG中第一个「绝版男」。
「图：《我家的熊孩子》」
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