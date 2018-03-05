短暂的离别！ 郑容和晒入伍寸头照 叮嘱粉丝：保重身体
明星 2018年3月5日 星期一09:06 Rui
CNBLUE成员郑容和今日（3月5日）就要入伍，服役前一天（4日）他晒出了自己的板寸头照片。
郑容和今日将经由位於江原道华川郡的陆军第15军团胜利新兵教育大队正式入伍，在那里结束新兵训练后作为现役军人服役21个月。
照片中的郑容和将原来的头发剪短，身穿黑色帽衫，表情略显严肃地看著镜头。 郑容和还留言写道：「明天就要入伍了，希望大家保重身体，梦想成真，我会一直为你们加油。 我也会好去好回，大家不要为我担心，希望大家每天都幸福！ 短暂的离别！ 」
同时郑容和也在新浪微博上公开了新照，向粉丝们告别，「这段时间你们要好好保重自己的身体，等等我。 先再见啦！」
前不久郑容和因卷入「特惠入学」而站上舆论的风口浪尖，被指未参加入学面试，却得到了280分（满分为300分）的高分，事件闹得沸沸扬扬之时他突然宣布入伍。 被质疑为延迟入伍而选择上学时，郑容和曾通过SNS解释，称：「有人质疑我从不关心学业，只是为了延期入伍才考博士，这绝对不是事实，作为韩国的一员，作为韩国的男人，我一定会履行自己的义务。 」
此外，今日入伍的郑容和将於2019年12月4日退伍。
「图：郑容和SNS」
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留言/评论
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平头裝更帥啊!很快就会見不用担心，我哋一定等你!😃😃😘
11小时前
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要一齊順利，同時要平安健康出來同各地粉絲見面，最後要努力，加油啊！💪💪💪 😍😘
5小时前
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因為值得 所以等待(2019.12.04)💖
5小时前
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