相差13岁！ Guckkasten河铉雨热恋KARA许龄智 所属社已承认
明星 2018年3月1日 星期四11:28 Sani
曾在《蒙面歌王》带来惊艳表演的Guckkasten乐队主唱河铉雨，与女团KARA出身的许龄智，已经正式交往6个月了！
河铉雨从2000年就开始做音乐活动，担任Guckkasten乐队主唱已有11年，2016年以「我们社区音乐队长」的名字出演《蒙面歌王》，达成了九连冠这一令人惊异的成绩，给大众留下极深印象。 不久前还登上平昌冬奥会开幕式的舞台，演唱了约翰蓝侬的经典名作《Imagine》：
许龄智2014年8月在Baby Kara计画中胜出，加入KARA组合，2016年其他成员合约期满退出后转为solo活动，积极参加了不少综艺节目：
两人是去年一起录制节目《奇怪的歌手》时认识的，河铉雨担任评审，对无名歌手十分有理解和共鸣，给出了不少有用的建议；许龄智则是发挥了独特的可爱魅力，给节目增添了不少活力。
两人在录节目期间互生好感，跨越了13岁的年龄差距，在去年底确定了恋人关系，也有见过双方父母并得到长辈的祝福。
许龄智所属社DSP表示：「两人是在朋友的聚会中认识的，一直有联络，最近互生好感，正在彼此了解。 」
缘分真的好奇妙，祝福这对音乐伴侣啊！
（图源：TV DAILY，河铉雨Twitter等）
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