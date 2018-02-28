好人有好报~当她借宿陌生人一晚，没想到有一天能见到BigBang！
综艺 2018年2月28日 星期三13:31 ZJM
他们不仅看了BigBang演唱会，还在后台近距离和BigBang合影互动~
去年中秋试播综艺中收视率第一的节目《让我借宿一晚（하룻밤만 재워줘）》正式编成了。 这档节目是事前毫无联系地，拜托陌生当地人借住一晚的综艺节目。 当时李尚敏和金钟民询问了很多人都没成功，后来遇到这个家庭的母亲和姐姐，两人爽快答应了这个多少会有些唐突的请求。
这个热情好客的义大利大家庭对李尚敏和金钟民非常关照，姐姐有个需要坐轮椅的双胞胎妹妹，当时以标准发音热情演唱了BigBang的《IF YOU》，令人潸然泪下。
在27日播出了正式的第一期，这个义大利家庭来到了金钟民家里，还得以参观YG大楼里的BigBang录音室。
通过李尚敏IG发布的剧透图，可以知道他们不仅看了BigBang演唱会，还在后台近距离和BigBang合影互动。 这对双胞胎是BigBang的粉丝，如此实现了见到BigBang的愿望。
期待下周BigBang登场的部分~
图：李尚敏IG
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