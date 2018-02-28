GD入伍前为粉丝们准备的礼盒，将在今晚贩售！马克杯加水后就会浮现GD的手印！ 【3月听什么？】有超多组艺人都要回归了！你最期待听到谁的新歌呢？ 危险青春剧《伟大的诱惑者》禹棹焕&Joy最新预告＋神秘海报引人好奇～！ 李钟硕公开展示义卖会宣传影片！今日到现场进行问候，幸运粉丝获得合照！ 好人有好报~当她借宿陌生人一晚，没想到有一天能见到BigBang！ 打工仔凯旋回归小萤幕！朴叙俊化身富二代 将主演 tvN 新剧《金秘书为什么那样》 UNB&UNI.T见面会门票售罄《The Unit》公开成员新照 感谢粉丝支持！ NU'EST W 的推理力如何？全员到齐登上《看见你的声音 5》！ 春日气息扑面而来！Wanna One 八成员「白天版」预告画报出炉 又更接近回归啦 等你们回来！队长 GD 入伍当天 BigBang 蝉联日本金唱片奖三冠王 《TALKMON》听Red Velvet Wendy、Seulgi唱《BANG BANG》！ 掉了一地鸡皮疙瘩~ 不愧是《无限挑战》！荣登 2 月第三周内容影响力冠军 [现象] 拿不拿Mic牌有那么重要？ 韩国人的坚持是什么？ MAMAMOO 首度挑战电子浩室乐 主打歌预告一听就期待！ 宇宙少女化身行走在都市中的魔法少女：Hope Your《Dreams Come True》！ 刘正前辈红到日本！ 朴海镇《乳酪陷阱》电影版6月底日本上映 东方神起、SJ、EXO、Red Velvet透明书签补货啦，还不快点抢！ 《现在，很想见你》孙艺珍大赞苏志燮 「如果老公是像他这样的人，完全没有不好的地方吧」 《宫合》SHINee珉豪特别出演，和李升基秀兄弟情！ 话剧女演员实名露面，透过JTBC News举报吴达洙性骚扰！吴达洙确定从新剧《我的大叔》下车！ 尹贤敏、姜素拉确定合作新漫改剧《鸡龙仙女传》！100%事前制作作品 李施彦恋爱中，已交往5个月！ 女友徐智胜曾与演EXO D.O.拍MV 「FOREVER 5HINee」！少女时代太妍、润娥为SHINee日本演唱会应援 《Super TV》独自一人的「东海剧场」：讲述出道经过及美丽初恋 EXO灿烈惊喜出演《柳熙烈的写生簿》为PUNCH应援！预计3月播出 张东健新片剧照曝光 男神惊现M字脱发？！ 《SM Station 2》SJ 晟敏悄悄回归！抒情新单曲〈白日梦〉周六问世 《Romance Package》过年家里人有没有逼你相亲？看这些帅哥美女相亲看得津津有味！ 和彩排时不同 EXO冬奥闭幕演出服是名牌主动订制？

← 上一则 下一则 →