[现象] 拿不拿Mic牌有那么重要？ 韩国人的坚持是什么？

韩星访台的频率越来越高，活动目的除了演唱会与见面会外，有时也有代言活动等等，在韩国人的想法中，这些活动不能混为一谈。
韩星来台有时在活动前会安排接受媒体的提问并提前亮相，於是主办单位会特别安排所谓的记者联访或记者会，两者的分别通常是前者会在较简单的场地进行访谈，而记者会就必须有正式的舞台布置，并且有主持人来主持整个访问流程。
2016.6.18 台湾Jessica首度个人Showcase，她手上的Mic牌是活动名称
在韩国所谓这类记者会的场合，通常是电视剧或电影的制作发表会，或是电影的贵宾试映会，以及特定品牌代言活动站台。不难发现背板或麦克风等现场会出现的物品，一定与该活动相关，特别是艺人手中拿的物品更会特别被注意到，并且不希望模糊该次活动的宣传焦点。
池昌旭 《被操纵的城市》记者会
罗PD《尹食堂》记者会
黄正民《军舰岛》记者会
张东健《七年之夜》记者会
2月28日将举办演唱会的GFRIEND提前一日抵台，也举办了记者会，但是媒体报导韩方态度强硬，只因为台湾方希望艺人手持各家不同Mic牌的麦克风，令韩方不悦，沟通后也无法取得共识因此访问被迫中断。GFRIEND是歌手身分，在韩国应该也不常参与记者会，在台湾被要求手持不认识的媒体Mic牌的确会令韩方觉得不妥。但也有比较特别的，成功请艺人手持多家Mic牌。
2017.2.28 ASTRO首度来台开唱 联访时自持Mic牌
车银优自己拿
依照各媒体提到本次GFRIEND访问被迫中断的报导，看起来是主办单位与韩方的事前沟通不良所造成，令人想到之前成勋首度来台，韩方迟迟不让他现身也是因为舞台上还有著“KKTV”的背板字样，最后搬著现场物品遮蔽后韩方才点头，表示韩国人的确对於这方面非常的谨慎。
注意看翻译与主持人手上的Mic，都写著KKTV字样，成勋的却是刻意拿掉。
2017.8.10 KKTV成勋记者会
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以韩国人的作业模式来说，艺人手中所拿的东西只能与本次主要的活动以及要录制的节目相关，其余一概不接受。之前韩国艺人来台并不是没有出现这么多种的Mic牌，但很少由艺人自己手拿，通常是会准备一个Mic架放在艺人前接受联合访问。
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接下来提到访题，台湾媒体表示被删除了近期韩国演艺界性侵等问题，韩国人在过滤访题时原本就很小心翼翼，几乎都在一两周前事先审核过，能问不能问应该早已有结论。性侵事件是近日才掀起风波，想必是媒体在临时决定要提问的，韩方通常不回应与自己的艺人无关的问题、不提到其他艺人最近的新闻话题、或是艺人单飞后不谈前团体成员、不提艺人感情私生活方面等，相信大家应该都有共识，尽量集中在艺人的音乐或戏剧上的表现与计画。
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访问无法顺利进行的原因并无法归咎於任何一方，双方也都有所坚持最后却造成艺人尴尬离场，相信这是粉丝们都不愿意见到的场面，也希望所有的主办方都能表现出专业，并且更详尽且更不厌其烦地与韩方进行沟通，不可认为这些要求都是理所当然，避免日后再有相同的状况重演。
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