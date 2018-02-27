《SM Station 2》SJ 晟敏悄悄回归！抒情新单曲〈白日梦〉周六问世
KPOP 2018年2月28日 星期三08:45 施乃琪
经历了去年的风波，Super Junior 成员晟敏已经默默沈潜了好一阵子。没想到昨天突然传出好消息，他将是数位音源企划《SM Station》第二季的第 47 位主角！
SM Entertainment 於昨日（27 号）宣布，晟敏将於 3 月 2 日经由《SM Station》第二季，发表个人新歌「白日梦」(Day Dream)。
拥有甜美音质的晟敏，将融合温暖的 EP 音效来诠释「白日梦」这首抒情歌，仅使用少量的乐器声效画龙点睛，营造出宛如童话故事般的感性希望。
而日前 Super Junior-M 成员周觅才公开自己与晟敏的合照，并提到「好久不见的晟敏哥，在录音室相聚了」，想必就是在准备著新歌～
去年底并未参加 Super Junior 第八张正规专辑〈PLAY〉宣传活动的晟敏，距离上一次发表个人歌曲也已相隔六年多，因此消息一出也令许多粉丝大呼期待。想念晟敏歌声的话，这周六就与他一起来场「白日梦」吧！
（照片来源：SJ Label、zhouzhoumi419）
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