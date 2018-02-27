从少年到男子汉！ 田柾国的5年前后面容变化，不变的就是一个帅字！
明星 2018年2月27日 星期二10:30 Sani
不知不觉防弹少年团已经出道5年了，黄金忙内田柾国也从娃娃脸、包子脸逐渐蜕变出了男子汉的模样，大家有观察到吗？
2013年6月，防弹少年团发行单曲《2 COOL 4 SKOOL》正式出道，当时的柾国还是一枚包子脸的小可爱，圆鼓鼓的脸颊和柔和的下颌都透著少年的稚气：
即使拍照时强行装酷，也依然藏不住青涩的感觉XDD
讲起话来更是萌萌萌：
2018年现在：
轮廓鲜明了许多！ 眼睛也更加坚定和有神：
2013年的自拍，包子脸的感觉超可爱：
好啦这张其实是他拍XDD看上去就是萌萌哒学弟一枚：
2018年现在：
好像快要变成学长了？！ 而且是很帅气又很调皮那种：
这位「学长」做鬼脸请适可而止好吗XDD
最后再放几张去年的图好啦，其实柾国一路走来颜值都非常高，每一个阶段都非常有魅力！ 祝我们的黄金忙内2018年也继续顺风顺水~~❤
（图源：网路，TV DAILY，防弹少年团Twitter）
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