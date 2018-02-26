防弹少年团柾国感性诠释〈Only Then〉 原唱 Roy Kim 超开心「BTS 万岁！」
KPOP 2018年2月27日 星期二10:06 施乃琪
习惯了柾国带点少年鼻音的感性嗓音，第一次听见他以低沉歌声诠释的 Roy Kim 最新单曲〈Only Then〉著实惊艳，甚至连 Roy Kim 本人都大呼万岁！
防弹少年团队长 RM 昨日（26 号）在官方推特上写道 “soon” 并公开了一小段音讯，不久后又补充道：「几天前我拜托柾国翻唱这首歌，隔天他就录好用通讯软体传给我了⋯⋯一听之下觉得柾国 天啊 真的是天堂。」
微微带著叹息地起音，柾国沉静地诠释〈Only Then〉（当时分手就好了）平淡却深刻的歌词，以难得展现的低沈感性音质，唱出成熟动人的体悟。
有趣的是，原唱 Roy Kim 先是转推了影片说「Soon 的话是什么时候啊ㅠ」，接著又回覆了 RM 后来的发文：「谢谢你拜托了（柾国），再多拜托一点吧（颗）」、「新皇万岁，BTS」逗趣地表达对柾国翻唱的欣喜之情。
最后也来看看〈Only Then〉的 MV，真的是一首很值得细细品味的隽永好歌～
（照片与影片来源：CJ E&M、Big Hit Entertainment）
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