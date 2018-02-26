《玻璃庭院》文瑾莹泪洒试映会现场：想起演出时的画面
电影 2018年2月27日 星期二10:27 Erin
演员文瑾莹日前曾提到自己选择演出《玻璃庭院》电影的原因。
电影《玻璃庭院》被选为第22届釜山国际电影节的开幕作品，主角文瑾莹也表示荣幸，说自己的作品还是头一次受邀，并且被选为开幕片更是令她非常开心。提到选择这部作品的理由，她说，其实花了不少时间才下定决心要演出这部作品，和导演聊过之后更是觉得一定要尽力去演出。
试映会的当日文瑾莹更因为重新观看自己的这部作品而难以控制情绪泪洒现场，造成记者会小小延迟，她说：“与其说是因为这作品气氛，不如说是因为电影太美而让人心痛，也想起了我扮演在妍的那段时光。”
文瑾莹说：“我认为《玻璃庭院》这是一部诉说心灵伤口的电影，每个人对於状控的接受程度有所不同，所以能承受的伤也不一样，如何治愈并让他改变呢？今天看了觉得这应该是能够治愈伤痛的一个故事。”
《玻璃庭院》是由一本畅销小说所衍生的神秘事件，以及描述著悲伤秘密的一部作品，默默无闻的作家成为了畅销小说作家，但却揭开了令人震惊的秘密。文瑾莹饰演一位深入研究利用叶绿素成为人工血管的科学家在妍，金泰勋则饰演一位首部小说作品遭受失败而一蹶不振的无名作家志勋。
《玻璃庭院》即将於3月9日在台上映。
照片: 《玻璃庭院》剧照, 可乐电影
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