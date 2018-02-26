GD剃成兵哥哥发型了！ 经纪人公开入伍前最后合照 《蒙面歌王》鹤少年大唱防弹少年团《DNA》摇滚版 竟然是偶像创作才子！ 金钟国的妈妈决定出演《我家的熊孩子》的理由？因为PD说会帮忙介绍好女人！ 《认识的哥哥》郑惠成在新人时期被同剧演员调侃：「又是配角吗？」 和偶像GD在同一个部队！粉丝：光想到能和GD共度军队生活，就非常激动！ 千呼万唤始出来！BTOB 创作担当镒勋 3 月初携〈Big wave〉只身出道 只剩不到十天！张文福敲定〈Peeps〉发片日 访谈短片抢先看 【Showcase 回顾】终於等到圣圭首张正规专辑！INFINITE 成员也到场支持队长 《名不虚传》导演与《秘密森林》编剧新作《LIFE》！确定由曹承佑、李栋旭、文素利搭挡！ 韩尚进、《奇怪的搭档》导演面会去 「松药局的奇怪 healer」池昌旭帅气依旧！ IU、朴宝剑、韩升延、柳演锡都去看《小森林》了！ GOT7 x 孝琳先行曲明日问世！预告短片、回归行程抢先看 TWICE在日本也是大势！包揽日本金唱片奖五项大奖 要不要染发转换心情？EXID Hani红发、WINNER姜升润蓝发逆天了！ 韩国传说级男团TOP 5公开！ BIGBANG登顶，EXO &防弹等上榜 EXO亮相冬奥闭幕获海外高度好评 创收视高点 被网友捕获一起吃饭的Jin、恩光！粉丝们注意的是...Jin顶著自己剪的浏海出门！ OMG！金泰浩PD确定退出《无限挑战》！节目还要改版加入新团队？ 从少年到男子汉！ 田柾国的5年前后面容变化，不变的就是一个帅字！ 《玻璃庭院》文瑾莹泪洒试映会现场：想起演出时的画面 防弹少年团柾国感性诠释〈Only Then〉 原唱 Roy Kim 超开心「BTS 万岁！」 GD今日安静入伍 老板杨贤硕发新照表不舍 韩剧 春暖花开的 3月，不愁剧荒了 韩国2018樱花开放时间预测图公开！ 3月底济州岛，4月初首尔 Wannable 准备尖叫吧！Wanna One 预告片出炉 特别歌曲下周问世 全炫茂恋上超模韩惠珍 《我独自生活》1号情侣诞生 《孝利家民宿2》李氏夫妇邻居竟也是明星！原来是《隧道》中的他 韩国元祖国民男友姜栋元 下周来台宣传电影《宅配男逃亡曲》 防弹少年团V的「绅士手」，完全就是高情商的表现啊

留言/评论