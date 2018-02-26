《无限挑战》成员们完美扮成H.O.T.大跳经典舞曲 HAHA惨跌但表现超敬业
综艺 2018年2月26日 星期一11:32 MiJimin
大家看完这一期节目了吗？小编我根本是哭著看完的，眼睛瞬间变成关不紧的水龙头，而HAHA跌倒那一幕，当下真的超吃惊，那一下感觉超痛…。（H.O.T.特辑还有后续发展！？）
上周六播出MBC综艺节目《无限挑战-六六歌3》H.O.T.特辑下篇，睽违17年的一代最经典男团五人完整体登上演唱会舞台，重新唱出当年一首首经典热门歌曲，很多女粉丝都已经从学生变成了孩子的妈，说得到了婆婆的同意，特别赶来参加演唱会。
H.O.T.以《战士的后裔》开场，背景回到1996年，台下的粉丝都已经瞬间哭成一片，感觉成员们实力也更精湛啦～！
紧接著带来经典的一连串歌曲《糖果》、《We Are The Future》、《幸福》、《I yah!》、《光》...等等，唱到《你和我》时，连成员们都落泪了，全场已经被大家的眼泪给淹没，这集更创下了13.7％、14.2％的惊人收视纪录，不愧是王者的回归啊。
▼后辈们最爱cover的舞台《糖果》（Candy）：
而中间穿插了无挑成员的舞蹈，可以看得出来成员们百分百认真，绝对没有在搞笑，但画面看了还是很想笑啊～XDDD。
轮到HAHA帅气登场站上主位时，却意外跌倒，整个人消失在画面中，但HAHA很快就打起精神，忍痛跟上了团队的动作；下台后大家纷纷关心他伤势如何，HAHA回应没事，只是感到很丢脸，一直相当自责。
因为假发挡住视线又过於兴奋的关系，HAHA没注意到舞台状况而跌倒，刘在锡也提到因为浏海的缘故，大家看不清彼此的舞蹈动作，所以整体显得凌乱，感到相当可惜。
而节目后的最新预告，《无挑》成员们聚在一起检讨了演唱会的失误舞台，PD说会给HAHA一次机会，弥补这个遗憾，究竟会安排什么活动？又或者是惩罚呢？
▼下集预告：
（截图自：MBCentertainment）
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