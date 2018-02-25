2 月是男团的天下！歌手品牌评价前三名 几乎与团体评价榜单一致
KPOP 2018年2月26日 星期一10:00 施乃琪
每个月都有各项品牌评价陆续出炉，其中光歌坛就有男团、女团、歌手、男女团成员多个项目。不过本月的榜单让人看见男团的惊人威力，因为歌手评价前三名几乎和男团评价一样！
韩国企业评价研究所於 2018 年 1 月 23 日起至 2018 年 2 月 24 日间，针对韩国人民喜爱的歌手搜集了 145,708,528 件数据，并就品牌参与、互动、媒体表现、社群价值⋯⋯等进行分析。
结果显示，第一名由即将回归的大势团体 Wanna One 夺下，而紧追其后的则是纵使没有官方活动、存在感仍十分强烈的防弹少年团。
与本月份的男团品牌评价比较，Wanna One 与防弹少年团的名次正好相反，但非冠即亚的地位绝对不容动摇。
而第三名得主也同样是毋须特别活动、地位也屹立不摇的团体。最近活跃在平昌冬季奥运的 EXO，每个月都稳定地盘踞在前五名内。
除此之外，打入前十名的歌手还有 Red Velvet、SEVENTEEN、TWICE、MOMOLAND、BLACKPINK、IU 以及善美。
（照片与影片来源：YMC Entertainment、Big Hit Entertainment、SM Entertainment）
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