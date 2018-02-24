《尹食堂2》单日营业额高达86万韩元！李瑞镇：对自己的职业产生错觉

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真的是所谓「接单接到手软」！但来到尹食堂的客人们，脸上都洋溢著幸福的笑容，相信职员们看了也相当开心吧～

tvN综艺节目《尹食堂2》於23日播出第7集。因为团体客人们的到来，无论是厨房组或大厅组，都相当忙碌。客人们还向李瑞镇、朴叙俊请教韩文的「谢谢」、「很好吃」怎么说，气氛非常融洽。而本身就是厨师的客人，也频频说著一定要到韩国学习料理，也算是另类的成功外交吧！







送走团体客人，李瑞镇和朴叙俊带著疲累的脚步走向厨房。而尹汝贞则把握时间，用菠菜补充体力。





「专务」李瑞镇即告白：「老师…有一瞬间我以为自己经营一个餐厅，是我的错。」他不好意思地低下头笑著说：「对自己的职业产生错觉。」过度「投入感情」的李瑞镇，在尹社长忙碌地料理餐点时，多次探头进来，向社长表示歉意，怕社长的身体吃不消。不过，还好他们个个击破！配合地相当有默契。





来到结算的时间，光是团体客人们就点了33份餐点，加上散客，总共有60份！单日营业额高达86万韩元，餐具什么的也根本不够用，要一直不停地清洗。



但无论多么忙碌，职员们依然开朗，脸上总是带著笑容。厨房虽然像战场，但社长和科长郑有美尽量保持节奏，完成每份订单。



出借餐厅给尹食堂的店长一家人，也来到此地用餐，度过一段美好时光。

另外，令小编印象深刻的，还有客人们谈论自己对於「幸福」的定义。当今社会，每个人的生活步调都相当快速。偶尔停下来看看身边的人们和自己，重新想想自己要的是什么吧～

（图片、影片来源：tvN《尹食堂2》）

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