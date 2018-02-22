不老神话将满 20 岁啦！纪念派对画报大放送 神创开抢周边了吗？
KPOP 2018年2月23日 星期五09:21 施乃琪
下个月中，最长寿偶像团体神话就要迎来出道廿周年纪念日了！快来饱览成员们为纪念派对《SHINHWA Twenty Fanparty - All Your Dreams》拍摄的画报，还有官方周边抢购消息！
神话於本周陆续释出团体以及成员个人的《SHINHWA Twenty Fanparty - All Your Dreams》预告画报，穿上高中制服的六人瞬间重返青春时代，一点也不显得突兀。
图书馆、教室、体育场、走廊⋯⋯在每一个粉丝偷偷想著神话的地点，如今都有了神话的帅气身影进驻。
而本次派对的官方周边商品已经於昨日（22 号）开卖，预定贩售至 3 月 8 日为止，并於3 月 20 日开始依序配送，让神话创造们能在派对当天一起带去现场。
《SHINHWA Twenty Fanparty - All Your Dreams》将於 3 月 24、25 两日，在首尔松坡区芳夷洞的奥林匹克公园 SK 手球场登场，真的等不及啦！
（照片来源：Shinhwa Company）
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