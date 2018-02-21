韩国速滑团体追逐赛女队员遭炮轰 EXO粉丝：别说你是EXO-L，丢脸
明星 2018年2月22日 星期四08:00 Rui
2018平昌冬奥会正在举行中，来自全球近百个国家的运动选手齐聚韩国，据说不少国外的运动员都是K-POP的粉丝哦，而韩国国家速滑队的队员朴志友就是EXO的粉丝。
朴志友最近还在自己的instagram上表示：「今天听到了很多加油声，我会把收到的加油用到闭幕式上，为EXO加油。 」她还晒出了手拿EXO应援棒的合影，力证自己就是EXO的超级粉丝。 原本EXO-L们还为自家爱豆团有这样能代表国家出征的运动员感到自豪，谁知几天过后事情就发生了180度大转变，纷纷表示「别说你是EXO的粉丝，真丢人」。
到底是什么原因呢？ 19日的速滑女子团体竞速追逐赛中，朴志友、金宝澟和卢善英组成一队出战。 该项比赛的规则是每队三名选手，计时以本队第三名选手到达终点的时间为准，也就是这是一项强调团队作战的运动。 当天的比赛中，韩国在对战荷兰时失利，尤其是比赛过程中金宝澟和朴志友丝毫不考虑队友卢善英，导致卢善英慢了4秒。 而随后的采访更是引发全国民的而不满，朴志友和金宝澟在电视采访中一再表示自己保持了应有的速度，将出局的责任全部推给了卢善英，有民众直指这根本不像团体赛，而是一场追求个人成绩的个人比赛。
采访曝光后没多久，青瓦台官网上就出现了民众要求剥夺金宝凛和朴志友国家队队员资格的请原文，到现在已经有47万条留言。
朴志友的自私、推卸责任的言行也引爆了EXO-L的不满，众人在朴志友IG下留言：「作为同家粉丝，我觉得很丢人」、「别到处说自己是EXO的粉丝」、「太让人失望了」等。
「图：朴志友IG」
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