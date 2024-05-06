网友神剪辑边佑锡&金惠奫《宫-野蛮王妃》，吵很久的新版演员人选终於获得高票赞同！

《泪之女王》后讨论度最高的剧无疑是《背著善宰跑》，不仅剧情本身迷人，主演边佑锡和金惠奫的化学反应更是一绝，令很多人敲碗二搭。 有网友做出二搭「预览」，用的还是《宫-野蛮王妃》剧本！

《宫-野蛮王妃》是2006年播出的经典韩剧，由朱智勋和尹恩惠担任主演，讲述虚构的大韩帝国背景中，平民女子「申采静」和皇太子「李信」奉命被迫结婚的故事。 当年在MBC电视台播出时创下28.8%超高收视率，多年来一直有网友敲碗翻拍，但对於演员人选始终争执不休、没有结论。



最近tvN新剧《背著善宰跑》播出后，男主边佑锡外形高大气质清纯、女主金惠奫元气活泼演技一流，化学反应获得观众一致好评，越来越多网友认为终於找到了新版《宫-野蛮王妃》最合适人选！





很快有网友用边佑锡和金惠奫过往剧集进行剪辑，模拟二人出演《宫-野蛮王妃》的效果，让超多网友大呼心动：「导演编剧看过来！」「金惠奫过往剧集进行剪辑，模拟二人出演《宫-野蛮王妃》的效果，让超多网友大呼心动：「导演编剧看过来！」「金惠奫过往剧集进行剪辑，模拟二人出演《宫-野蛮王妃》的效果，让超多网友大呼心动：「导演编剧看过来！」「金惠奫过往剧集进行剪辑，模拟二人出演是申采静不二人选，边佑锡也可以立即拓展角色戏路」「只有金惠奫等级的演技能救活《宫》」「看过很多假想剪辑，这是反响最好的一个」「马上开拍」「 赶快出新闻说已确定啦拜托~」



此外，《背著善宰跑》每周一二更新，香港观众可在黄VIU煲剧平台同日追看！



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