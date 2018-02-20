还记得第一代的S.M.THE BALLAD吗？《Miss you》、《Hot Times》真的太经典...

还记得第一代的S.M.THE BALLAD吗？《Miss you》、《Hot Times》真的太经典...

KPOP   2018年2月21日   星期三10:30   JiaJia  

小编最近偶然间听到《Hot Times》，才发现SM娱乐推出第一代的S.M.THE BALLAD，已经是8年前的事了。如今，要看到第一代的成员们重组，应该是不可能的事情，也让小编觉得更加伤感…


S.M.THE BALLAD第一代成员由：TRAX Jay、Super Junior圭贤、SHINee钟铉和新人JINO所组成。以呈现高完成度的抒情歌曲为目标，成员们的完美合音和感性嗓音在冬季掳获大众的心。在2010年11月推出《S.M. THE BALLAD Vol.1–Miss You》。

收录曲《Miss you》和《Hot Times》分别拍摄MV，

也出演音乐节目进行宣传。


钟铉、JINO和圭贤还出演KBS电台《Super Junior Kiss The Radio》。


久违听到《Hot Times》，小编还是会起鸡皮疙瘩。完美的合音加上三段高音，尤其是四位成员各有特色的嗓音，真的是一边听一边和妹妹说：「这里是某某唱的！」、「那里是某某唱的！」居然有点想哭…


当初的JINO，后来离开练习多年的SM娱乐。2016年，他以CUBE娱乐旗下男子组合「PENTAGON」成员出道，官方正名为「赵珍虎」。


而钟铉则成为天使到另外一个世界了，幸亏有这样的作品让我们想念他。

今天就推荐S.M.THE BALLAD给大家罗，希望各位也能从歌曲中获得感动～

（图片、影片来源：SBS、MBC、SMTOWN、cube_ptg）

写手：JiaJia@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

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留言/评论
  • 呂伯聰
    請問有誰知道為什麼Jino沒有入選EXO嗎？ 個人認為他是認為繼續待在SM等不到出道機會才會離開的 當初大一真的好喜歡Hot Times這首歌啊，室友每天都被我洗腦一直聽XD
    8小时前
  • 洪珮維
    真的很好聽最愛第一代😭
    9小时前
  • Emily Lam
    Hot times真的超好聽，最後的n段高音超強
    9小时前
  • Kay Chang
    就算重組少了鐘鉉就感覺很…😭
    9小时前
  • Bianca Siu
    珍虎啊，感謝你能出道
    9小时前
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