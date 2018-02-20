朴宝剑登〈Esquire〉谈粉丝与工作尽是感激 「想赶快带著新作品让大家看见我的面貌了」！
画报 2018年2月20日 星期二11:11 施乃琪
最近除了能期待在《孝利家民宿 2》中看见勤快的工读生朴宝剑，还能在时尚画报中找到他的另一找面貌。跟著最新出刊的〈Esquire〉画报，翻开朴宝剑的另一面吧！
朴宝剑与时尚杂志〈Esquire〉韩国版团队携手远赴义大利米兰，为 3 月号拍下了两款让人难以抉择的封面，以及一系列沐浴在阳光中的画报，成熟迷人的模样让人眼睛一亮。
陆续演出《回答吧 1988》、《云画的月光》后便备受喜爱的朴宝剑，至今仍对粉丝的支持抱持满满的感激：「我想要一边享受这种时光，同时不要忘了感激之情。但我从不会觉得『无论如何绝不能失去这些（光环）』，因为我相信只要我有多努力、就要有多少人喜欢我、支持我，所以只要全力以赴地去做自己想做的事就能很幸福。」他说：「光是这点就让我觉得很感激。」
对於许多人望穿秋水地期待的新作品，朴宝剑透露：「最近我偷偷开始有了想赶快带著新作品、让大家看见我的面貌的心情了。希望我也能很快地就给大家带来好消息！」
想要更了解朴宝剑的过去、现在以及近在眼前的未来，就别错过韩国版〈Esquire〉 3 月号罗！
（照片来源：Esquire）
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