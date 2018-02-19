李秉宪&金泰梨《Mr.Sunshine》首版预告片公开 超震撼堪比史诗电影！
韩剧 2018年2月20日 星期二10:00 Sani
金恩淑编剧和李应福导演联手打造的新剧《Mr.Sunshine》公开了第一版预告片，时长1分25秒，每个镜头都超有质感和戏剧张力，令人期待感倍增啊！
《Mr.Sunshine》讲的是一名奴隶出身的朝鲜少年在1871年搭乘军舰前往美国，长大后以美军身份重返朝鲜驻军时发生的故事。
李秉宪饰演男主角崔宥镇，目前是美国海军陆战队的军官；金泰梨饰演高爱信，是朝鲜士大夫高氏一族的最后血脉；刘延锡饰演具东魅，是屠夫之子，也是黑龙会京城分会的会长；卞耀汉饰演向高爱信求婚的金喜成（音） ；金玟廷饰演Glory酒店的老板Hina。
之前因为两位主演年龄差距略大等原因曾遭到质疑，而首版预告片公开后，网友纷纷感慨制作精良、气势恢宏，堪比电影预告片，也让人不禁开始期待啊：
这部剧由曾经联手打造《太阳的后裔》、《孤单又灿烂的神－鬼怪》的金银淑作家与李应福导演第三度合作，将在今年7月由tvN播出。
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