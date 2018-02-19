李秉宪&金泰梨《Mr.Sunshine》首版预告片公开 超震撼堪比史诗电影！

李秉宪&金泰梨《Mr.Sunshine》首版预告片公开 超震撼堪比史诗电影！

韩剧   2018年2月20日   星期二10:00   Sani  

金恩淑编剧和李应福导演联手打造的新剧《Mr.Sunshine》公开了第一版预告片，时长1分25秒，每个镜头都超有质感和戏剧张力，令人期待感倍增啊！

《Mr.Sunshine》讲的是一名奴隶出身的朝鲜少年在1871年搭乘军舰前往美国，长大后以美军身份重返朝鲜驻军时发生的故事。

李秉宪饰演男主角崔宥镇，目前是美国海军陆战队的军官；金泰梨饰演高爱信，是朝鲜士大夫高氏一族的最后血脉；刘延锡饰演具东魅，是屠夫之子，也是黑龙会京城分会的会长；卞耀汉饰演向高爱信求婚的金喜成（音） ；金玟廷饰演Glory酒店的老板Hina。

之前因为两位主演年龄差距略大等原因曾遭到质疑，而首版预告片公开后，网友纷纷感慨制作精良、气势恢宏，堪比电影预告片，也让人不禁开始期待啊：

这部剧由曾经联手打造《太阳的后裔》、《孤单又灿烂的神－鬼怪》的金银淑作家与李应福导演第三度合作，将在今年7月由tvN播出。

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留言/评论
  • Wai Wah Mak
    這演員組合不感興趣
    9小时前
  • Pipi Huang
    換位男主，期待值翻倍
    49分前
  • Dicky Chan
    沒興趣😒
    54分前
  • Eru Hsieh
    看完預告感覺冷冷的，沒有很有動力啊～
    1小时前
  • 林勇成
    李秉憲這登場，記憶瞬間被喚醒——日本恐怖動漫「帝都物語」那邪惡軍官又現身了！
    10小时前
→更多留言...(4)
在Facebook上的留言
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Yeri要不要这么可爱？ 看到万人宠爱的BANDABI竟然吓到逃跑
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闵庚勋为宇宙胆小鬼「后遗症」MV 挑战武打戏　亲自上阵好身手大受称赞！
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