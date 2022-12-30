朴真熙惊喜现身《酒都女2》饰演「智妍妈妈」获好评！和女儿简直一个模子，离别的话听了要喷泪

不晓得上周播出的《酒鬼都市女人们2》5、6集，你印象最深刻的是什么呢？而从TVING官方YouTube频道的片段观看次数，可知道最受欢迎的就是「智妍妈妈」的故事了。

「智妍妈妈」的故事在第6集占了相当大的篇幅，从她的人生故事可以大致了解到韩国的烧酒演进史，还能延伸到三个酒鬼女人甚至姜PD对於「酒」的启蒙。不过这些都不是此篇文章的重点，重点是要讲「智妍妈妈」这个人，朴真熙的诠释备受好评。

剧中，「智妍妈妈」金秀娜生於济州岛，年纪轻轻当了海女，有漂亮脸蛋又有姣好身材，身边不乏追求者，可惜的是遇人不淑，怀了孕男方却不认帐。智妍妈妈决定离开伤心地到本岛，在金融风暴时期开了酒馆，还用品酒长才吸引客人、用自己精准独到的眼光投资酒来累积财富。



智妍（韩善伙 饰）在大学迎新活动上喝了人生第一瓶酒，她问妈妈为何骗自己不能喝，妈妈回答是怕她高中就开始喝，而智妍说酒是甜的，妈妈如此回答：「你知道酒为什么是甜的吗？酒本来是苦的，是因为我没有让你吃过苦。人生再苦，也要让你觉得甜甜的，我对你的呵护，就像棉花糖一样。」此话感动无数观众。



「《酒都女》选角负责人的眼光真了不起，朴真熙演员怎么能演得那么好呢？」有网友如此评价朴真熙的演出。对於前半段还年轻有活力的智妍妈妈，网友说：「朴真熙演技真棒，第一次看到她那么开朗的样子，真的好有魅力啊……」「韩智妍和妈妈的语气一模一样ㅋㅋㅋㅋㅋ」「朴真熙原本就演得好，但这演技也太厉害，外貌也不得了ㅋㅋ」「太适合智妍妈妈了，小智妍也跟大智妍一模一样……」「朴真熙的演技加上（韩善伙的）旁白，太搞笑了。」



而看见病榻上的智妍妈妈温柔的对智妍说话，网友留言：「说当棉花糖养，眼泪哗啦啦……ㅠㅠㅠ」「智妍那么会喝酒的理由，原来源自於妈妈的爱ㅠㅠ」「朴真熙演元景王后（指《太宗李芳远》）展现了精湛的演技，在这里特别演出更将母亲一角诠释得淋漓尽致。」「朴真熙的演技真的很自然啊！」



也有网友解析现在才懂智妍的人物设定：「（韩智妍）一开始很白痴美，平时可爱飘飘然的，危急状况却比任何人都坚强（第一季昭熙父亲去世，第二季为朋友筹钱），现在才理解智妍，而智妍妈妈也是非常帅气的人ㅠㅠ」一句话点出了智妍一角的魅力，而且智妍完全就是遗传、学习到妈妈，喜欢智妍的观众肯定也很喜欢智妍妈妈吧！



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