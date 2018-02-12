爆笑！李孝利夫妇玩换脸APP：「这女人看起来很难搞！ 」
综艺 2018年2月13日 星期二08:30 Sani
互换脸之后的李孝利夫妇真的让人笑翻了，不得不说润娥的到来给他们增添了不少乐趣啊XDD
前天播出的《孝利家民宿2》里，润娥用换脸APP帮李孝利和李尚顺夫妇拍照，拍完之后自己先笑趴在桌子上XDD
这到底是谁XDDD李尚顺还说：「好像在哪里见过这张脸？ 」李孝利则提醒他：「欧巴一定不要做这样的发型！ 」
李孝利继续分析这张脸：「这个女人看起来很难搞，个性固执、不太好对付，而且好像很擅长瑜伽。 不知道为什么，她丈夫好像是个非常帅的美男。 」
之后润娥又帮他们拍了一张，这次是变成...... 如花？ XDDD夫妇二人不停吐槽：「怎么胡子长在手背上，头发长在额头上啦~」
此时李孝利还在担忧上一张照片：「如果我们的女儿长这样可怎么办？ 」想不到李尚顺居然安慰她：「看起来生活能力很强，不论在哪都能过得很好。 」
真的要被他们笑死了XDDD《孝利家民宿2》也完全大发啊！
（图源：《孝利家民宿2》截图）
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