爆笑！李孝利夫妇玩换脸APP：「这女人看起来很难搞！ 」

爆笑！李孝利夫妇玩换脸APP：「这女人看起来很难搞！ 」

综艺   2018年2月13日   星期二08:30   Sani  

互换脸之后的李孝利夫妇真的让人笑翻了，不得不说润娥的到来给他们增添了不少乐趣啊XDD

前天播出的《孝利家民宿2》里，润娥用换脸APP帮李孝利和李尚顺夫妇拍照，拍完之后自己先笑趴在桌子上XDD

这到底是谁XDDD李尚顺还说：「好像在哪里见过这张脸？ 」李孝利则提醒他：「欧巴一定不要做这样的发型！ 」

李孝利继续分析这张脸：「这个女人看起来很难搞，个性固执、不太好对付，而且好像很擅长瑜伽。 不知道为什么，她丈夫好像是个非常帅的美男。 」

之后润娥又帮他们拍了一张，这次是变成...... 如花？ XDDD夫妇二人不停吐槽：「怎么胡子长在手背上，头发长在额头上啦~」

此时李孝利还在担忧上一张照片：「如果我们的女儿长这样可怎么办？ 」想不到李尚顺居然安慰她：「看起来生活能力很强，不论在哪都能过得很好。 」

真的要被他们笑死了XDDD《孝利家民宿2》也完全大发啊！

（图源：《孝利家民宿2》截图）

Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻
留言/评论
  • Lee Hui Ming
    更好笑的是效利說：以後我們的大女兒就長這樣 .......
    9小时前
  • 林芸丞
    看完那集立馬存圖太好笑了！ 對尚順哥真抱歉哈哈哈
    6小时前
  • Sonitay So Sun
    她老公真的長得很…
    9小时前
  • 王小臻
    6小时前
  • ArWa Ho
    😂😂😂無縫接軌
    10小时前
→更多留言...(33)
在Facebook上的留言
← 上一则
处处都是欧式建筑：大邱近代巷弄巡礼
下一则 →
金敏贞接棒金莎朗加盟《Mr. Sunshine》 又一次的韩服扮相
主页 » 综艺 » 爆笑！李孝利夫妇玩换脸APP：「这女人看起来很难搞！ 」