爆笑！李孝利夫婦玩換臉APP：「這女人看起來很難搞！ 」
綜藝 2018年2月13日 星期二08:30 Sani
互換臉之後的李孝利夫婦真的讓人笑翻了，不得不說潤娥的到來給他們增添了不少樂趣啊XDD
前天播出的《孝利家民宿2》裡，潤娥用換臉APP幫李孝利和李尚順夫婦拍照，拍完之後自己先笑趴在桌子上XDD
這到底是誰XDDD李尚順還說：「好像在哪裡見過這張臉？ 」李孝利則提醒他：「歐巴一定不要做這樣的髮型！ 」
李孝利繼續分析這張臉：「這個女人看起來很難搞，個性固執、不太好對付，而且好像很擅長瑜伽。 不知道為什麼，她丈夫好像是個非常帥的美男。 」
之後潤娥又幫他們拍了一張，這次是變成...... 如花？ XDDD夫婦二人不停吐槽：「怎麼鬍子長在手背上，頭髮長在額頭上啦~」
此時李孝利還在擔憂上一張照片：「如果我們的女兒長這樣可怎麼辦？ 」想不到李尚順居然安慰她：「看起來生活能力很強，不論在哪都能過得很好。 」
真的要被他們笑死了XDDD《孝利家民宿2》也完全大發啊！
（圖源：《孝利家民宿2》截圖）
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