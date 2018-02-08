Irene与Jennie年末典礼的互动引发关注，她在广播中谈到两人变亲近的原因！

Irene与Jennie年末典礼的互动引发关注，她在广播中谈到两人变亲近的原因！

明星   2018年2月8日   星期四13:50   Yuan  

日前带著改版专辑《The Perfect Red Velve》回归的Red Velvet，近日也在进行著新歌宣传，7日参加了SBS广播节目《金昌烈的OldSchool》的录制。

当天，有一位收听者就询问到：「在年末典礼上，Red Velvet的Irene和BLACKPINK的Jennie亲密照片引发关注，两人是什么样的关系呢？」Irene也说到：「首先是同一个美容院，Jennie先叫我姊姊而走近我，后来就变得亲近了。虽然很忙不能经常见面，但是有一起吃过饭，偶尔也会联系，做运动的地方也是一样的。」

其他成员也在节目中说到自己亲近的朋友，Wendy说到：「和gu9udan的世正会联系」、YERI说了：「和太妍姊姊很亲近，因为姊姊经常在家里，所以会去她家玩。还有IU姊姊也给了我很多帮助，也谢谢IU姊姊。」

最后瑟琪也说到：「和《偶像戏剧工作团》的成员还有BLACKPINK的Jisoo关系都很好。」Red Velvet演艺圈的人脉，也吸引了大家的视线。

（图：BAE CHURCH、springday305、SM、SBS）

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