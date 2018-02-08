Irene與Jennie年末典禮的互動引發關注，她在廣播中談到兩人變親近的原因！
明星 2018年2月8日 星期四13:50 Yuan
日前帶著改版專輯《The Perfect Red Velve》回歸的Red Velvet，近日也在進行著新歌宣傳，7日參加了SBS廣播節目《金昌烈的OldSchool》的錄製。
當天，有一位收聽者就詢問到：「在年末典禮上，Red Velvet的Irene和BLACKPINK的Jennie親密照片引發關注，兩人是什麼樣的關係呢？」Irene也說到：「首先是同一個美容院，Jennie先叫我姊姊而走近我，後來就變得親近了。雖然很忙不能經常見面，但是有一起吃過飯，偶爾也會聯繫，做運動的地方也是一樣的。」
其他成員也在節目中說到自己親近的朋友，Wendy說到：「和gu9udan的世正會聯繫」、YERI說了：「和太妍姊姊很親近，因為姊姊經常在家裡，所以會去她家玩。還有IU姊姊也給了我很多幫助，也謝謝IU姊姊。」
最後瑟琪也說到：「和《偶像戲劇工作團》的成員還有BLACKPINK的Jisoo關係都很好。」Red Velvet演藝圈的人脈，也吸引了大家的視線。
（圖：BAE CHURCH、springday305、SM、SBS）
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