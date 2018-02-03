《无限挑战》H.O.T. 特辑改至奥林匹克厅录影 个中原因让成员与粉丝感动不已！
KPOP 2018年2月8日 星期四11:19 施乃琪
《无限挑战——六六歌 3》H.O.T. 特辑下周就要录影，此时节目却突然改变了录影地点。MBC 说明了个中原因后，让许多粉丝乃至 H.O.T. 成员们都十分感动！
《无限挑战》於 6 日发出官方声明，宣布 H.O.T. 特辑为了让更多粉丝能共襄盛举，於是努力地协调场地过后，决定改在大型演唱会圣地——奥林匹克公园的奥林匹克厅举行录影。
原来先前《无限挑战》公开录影地点与日期后，便掀起了许多抱怨声浪，而制作单位也十分认真地看待粉丝的意见，并透露了当初寻觅录影地点的考量：「原先我们找了 H.O.T. 出道的汝矣岛 MBC 公开厅，或 H.O.T. 当年举行最后一场演唱会的蚕室主竞技场这些对 H.O.T. 和粉丝们别具意义的地方」，但最后因安全问题而不得不排除一些地点。
由於《无限挑战》最初敲定的 MBC Dream Center 公开厅只能容纳 800 多人，但这场录影早已在一天之内便吸引了超过 10 万人申请入场参加，因此如今顺利改至奥林匹克厅举行可谓完美许多。对此 Tony An 也说：「我非常感谢为了粉丝们全力以赴的《无限挑战》制作单位。」而李在元也分享了官方消息，并透露：「我们会努力地准备的」！
《无限挑战——六六歌 3》H.O.T. 特辑将於 17、24 两日分为上下集播出，大家一定会死守直播的吧？
（照片与影片来源：《无限挑战》）
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