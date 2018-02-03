《無限挑戰》H.O.T. 特輯改至奧林匹克廳錄影 箇中原因讓成員與粉絲感動不已！
KPOP 2018年2月8日 星期四11:19 施乃琪
《無限挑戰——六六歌 3》H.O.T. 特輯下週就要錄影，此時節目卻突然改變了錄影地點。MBC 說明了箇中原因後，讓許多粉絲乃至 H.O.T. 成員們都十分感動！
《無限挑戰》於 6 日發出官方聲明，宣布 H.O.T. 特輯為了讓更多粉絲能共襄盛舉，於是努力地協調場地過後，決定改在大型演唱會聖地——奧林匹克公園的奧林匹克廳舉行錄影。
原來先前《無限挑戰》公開錄影地點與日期後，便掀起了許多抱怨聲浪，而製作單位也十分認真地看待粉絲的意見，並透露了當初尋覓錄影地點的考量：「原先我們找了 H.O.T. 出道的汝矣島 MBC 公開廳，或 H.O.T. 當年舉行最後一場演唱會的蠶室主競技場這些對 H.O.T. 和粉絲們別具意義的地方」，但最後因安全問題而不得不排除一些地點。
由於《無限挑戰》最初敲定的 MBC Dream Center 公開廳只能容納 800 多人，但這場錄影早已在一天之內便吸引了超過 10 萬人申請入場參加，因此如今順利改至奧林匹克廳舉行可謂完美許多。對此 Tony An 也說：「我非常感謝為了粉絲們全力以赴的《無限挑戰》製作單位。」而李在元也分享了官方消息，並透露：「我們會努力地準備的」！
《無限挑戰——六六歌 3》H.O.T. 特輯將於 17、24 兩日分為上下集播出，大家一定會死守直播的吧？
（照片與影片來源：《無限挑戰》）
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