Wanna One姜丹尼尔&邕圣佑&朴佑镇出演《Radio Star》 3月7日播出
综艺 2018年2月7日 星期三15:30 Sani
Wanna One又要上综艺节目啦！ 通常《Radio Star》是一次邀请四位嘉宾，所以还有一位尚未确定人选，大家最期待是谁呢？
Wanna One自从去年出道以来出演了很多档综艺节目，尤其姜丹尼尔、邕圣佑和金在焕正在出演MBC的《无理的同居》，放松又可爱的模样让大家非常喜欢；同时，邕圣佑又在不久前被选为MBC《SHOW！ 音乐中心》的新MC，看来跟MBC的缘分真是不浅呢！
（图源：MBC）
此外，Wanna One最近正在准备第三张专辑，据悉已在本月2日完成了新歌MV的拍摄，还公开了第一波预告照片， 「刺青」情话十分吸睛 ：
（图源：Wanna One FB）
上次姜丹尼尔和邕圣佑、黄旼泫结伴出演《Happy Together 3》就带不少笑料，此番再度出演谈话类综艺《Radio Star》，又会爆出什么好料呢？ 敬请期待3月7日的首播吧！
（标题图：TV DAILY）
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