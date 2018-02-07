Wanna One姜丹尼爾&邕聖祐&朴佑鎮出演《Radio Star》 3月7日播出

Wanna One姜丹尼爾&邕聖祐&朴佑鎮出演《Radio Star》 3月7日播出

綜藝   2018年2月7日   星期三15:30   Sani  

Wanna One又要上綜藝節目啦！ 通常《Radio Star》是一次邀請四位嘉賓，所以還有一位尚未確定人選，大家最期待是誰呢？

Wanna One自從去年出道以來出演了很多檔綜藝節目，尤其姜丹尼爾、邕聖祐和金在煥正在出演MBC的《無理的同居》，放鬆又可愛的模樣讓大家非常喜歡；同時，邕聖祐又在不久前被選為MBC《SHOW！ 音樂中心》的新MC，看來跟MBC的緣分真是不淺呢！

（圖源：MBC）

此外，Wanna One最近正在準備第三張專輯，據悉已在本月2日完成了新歌MV的拍攝，還公開了第一波預告照片， 「刺青」情話十分吸睛

（圖源：Wanna One FB）

上次姜丹尼爾和邕聖祐、黃旼泫結伴出演《Happy Together 3》就帶不少笑料，此番再度出演談話類綜藝《Radio Star》，又會爆出什麼好料呢？ 敬請期待3月7日的首播吧！

（標題圖：TV DAILY）

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