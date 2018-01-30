《Section TV》主张：20代中没有人认识NCT、SM危机说 粉丝要求节目组道歉

最近，该段节目内容引起讨论。有人说「记者说的是事实」，但粉丝却纷纷表示不满，所谓的「成功」标准是什么，为什么可以这样下结论呢？
於28日播出的MBC综艺节目《Section TV演艺通信》中，在「圆桌记者」环节，记者指出「SM存在危机的说法是事实」，引发关注。
记者称，受到「限韩令」的影响，中、韩的演艺界交流被中断，SM娱乐的股价也不断下跌。加上公司最近推出的艺人并没有太好成绩，也加重了SM娱乐的危机。
目前的「忙内组合」NCT，焦点过度集中於10代，20代都不认识NCT，而Red Velvet也没有预期的收到好反响。最近，防弹少年团（BTS）的成功，也成为SM娱乐危机的根据。因为即使不用「SM模式」，一样可以获得成功，记者还建议SM娱乐应该往Hip-Hop领域发展。
节目播出后，引起网友讨论。有网友表示，确实不知道NCT是谁，而且要像少女时代、EXO等前辈一样成功，应该是很困难的事情；但粉丝则质疑，「成功」的标准是什么？记者说这些话是相当不适当的，并要求节目组道歉。
面对这些质疑，SM娱乐不可能不晓得。比如，记者建议：「SM娱乐应该往Hip-Hop领域发展。」公司大前辈BoA将於今日（31日）发表的新单曲《NEGA DOLA》就是以嘻哈为曲风，是全新的尝试。
BoA也在真人秀《Keyword #BoA》直言：「有些舞蹈会让人感叹『跳得真好』，有的舞蹈结束以后会让人感到有趣，想要学习。而我们公司总是以『跳得真好』结束，特别是我这种的。」、「不晓得从什么时候开始，只追求艺术性、高难度。」、「最近3年的歌，歌记不住，舞蹈也不记得，是最大的问题。」点出SM娱乐的问题。
不只音乐，任何事情要如何在大众性和艺术性取得平衡，甚至取舍，都是需要时间摸索的。有网友表示记者们对SM娱乐的要求太高，但从另一方面思考，或许这些都是真心的建言，希望SM娱乐好还能更好。
（图片、影片来源：《Section TV演艺通信》、《Keyword #BoA》）
写手：JiaJia@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究