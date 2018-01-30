《Section TV》主張：20代中沒有人認識NCT、SM危機說 粉絲要求節目組道歉

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最近，該段節目內容引起討論。有人說「記者說的是事實」，但粉絲卻紛紛表示不滿，所謂的「成功」標準是什麼，為什麼可以這樣下結論呢？

於28日播出的MBC綜藝節目《Section TV演藝通信》中，在「圓桌記者」環節，記者指出「SM存在危機的說法是事實」，引發關注。

記者稱，受到「限韓令」的影響，中、韓的演藝界交流被中斷，SM娛樂的股價也不斷下跌。加上公司最近推出的藝人並沒有太好成績，也加重了SM娛樂的危機。

目前的「忙內組合」NCT，焦點過度集中於10代，20代都不認識NCT，而Red Velvet也沒有預期的收到好反響。最近，防彈少年團（BTS）的成功，也成為SM娛樂危機的根據。因為即使不用「SM模式」，一樣可以獲得成功，記者還建議SM娛樂應該往Hip-Hop領域發展。

節目播出後，引起網友討論。有網友表示，確實不知道NCT是誰，而且要像少女時代、EXO等前輩一樣成功，應該是很困難的事情；但粉絲則質疑，「成功」的標準是什麼？記者說這些話是相當不適當的，並要求節目組道歉。



面對這些質疑，SM娛樂不可能不曉得。比如，記者建議：「SM娛樂應該往Hip-Hop領域發展。」公司大前輩BoA將於今日（31日）發表的新單曲《NEGA DOLA》就是以嘻哈為曲風，是全新的嘗試。

BoA也在真人秀《Keyword #BoA》直言：「有些舞蹈會讓人感嘆『跳得真好』，有的舞蹈結束以後會讓人感到有趣，想要學習。而我們公司總是以『跳得真好』結束，特別是我這種的。」、「不曉得從什麼時候開始，只追求藝術性、高難度。」、「最近3年的歌，歌記不住，舞蹈也不記得，是最大的問題。」點出SM娛樂的問題。

不只音樂，任何事情要如何在大眾性和藝術性取得平衡，甚至取捨，都是需要時間摸索的。有網友表示記者們對SM娛樂的要求太高，但從另一方面思考，或許這些都是真心的建言，希望SM娛樂好還能更好。

（圖片、影片來源：《Section TV演藝通信》、《Keyword #BoA》）

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