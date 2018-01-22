《尹食堂2》连三周登收视冠军！下一集又要推出新菜单啦～

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本季的「打工仔」朴叙俊凭著丰富的打工经验，帮助大伙们解决研发新菜单时遇到的难题，忍不住要为他鼓鼓掌！挖冰淇淋的时候也超认真啊～

有线台tvN综艺节目《尹食堂2》於上周五播出第3集，再次刷新自身最高收视纪录。第3集平均收视为14.1%，最高收视率来到18%，自开播后一直保持同时段收视第一，人气火爆。

在第3集中，「尹食堂」成员们研发了新菜单，是「到哪里都受欢迎」的炸鸡！这次有别於第一季，开发出新口味「酱料炸鸡」，隔著萤幕也令人食指大动啊～

而升格为「科长」的郑有美和「打工仔」朴叙俊的完美配合，为观众展现出完美默契。

迎来短暂的悠闲时光，大家一起去了可爱的冰淇淋店，并挑选喜欢的口味。他们和乐融融的模样，不禁让人觉得很治愈呢～

在第4集，渐渐做大做稳（？）的尹食堂，又要推出新菜单！李瑞镇从第一季就表示「应该要做LA牛排」。他们开始著手进行，却没有想像中顺利，究竟能否成功，成为店里的新宠儿呢？还请锁定本周的播出内容！

（图片、影片来源：tvN《尹食堂2》）

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