《尹食堂2》連三週登收視冠軍！下一集又要推出新菜單啦～
綜藝 2018年1月23日 星期二09:01 JiaJia
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《尹食堂2》連三週登收視冠軍！下一集又要推出新菜單啦～
本季的「打工仔」朴敘俊憑著豐富的打工經驗，幫助大夥們解決研發新菜單時遇到的難題，忍不住要為他鼓鼓掌！挖冰淇淋的時候也超認真啊～
有線台tvN綜藝節目《尹食堂2》於上週五播出第3集，再次刷新自身最高收視紀錄。第3集平均收視為14.1%，最高收視率來到18%，自開播後一直保持同時段收視第一，人氣火爆。
在第3集中，「尹食堂」成員們研發了新菜單，是「到哪裡都受歡迎」的炸雞！這次有別於第一季，開發出新口味「醬料炸雞」，隔著螢幕也令人食指大動啊～
而升格為「科長」的鄭有美和「打工仔」朴敘俊的完美配合，為觀眾展現出完美默契。
迎來短暫的悠閒時光，大家一起去了可愛的冰淇淋店，並挑選喜歡的口味。他們和樂融融的模樣，不禁讓人覺得很治癒呢～
在第4集，漸漸做大做穩（？）的尹食堂，又要推出新菜單！李瑞鎮從第一季就表示「應該要做LA牛排」。他們開始著手進行，卻沒有想像中順利，究竟能否成功，成為店裡的新寵兒呢？還請鎖定本週的播出內容！
（圖片、影片來源：tvN《尹食堂2》）
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留言/評論
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那炸雞，我看了也好想吃~不過wuli敘俊打過很多工啊…什麼都會耶~
3小時前
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每看一集都被這個節目迷住❤️
真的很佩服含藝人在內整個製作團隊的巧思
非常好看!!!
2小時前