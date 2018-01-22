李壽根公開與妻子的戀愛故事！對她是一見鐘情，展開了6個月的追求！ SJ與13年前相比，變化最多的成員是？藝聲：這裡除了東海外，都是難看的Line！ 讓藝人真的犯罪入獄！監獄真人秀《善良地活吧》曝真實的情況，首播獲得好評！ 秀智回歸倒數一週 先行曲「愛著另一個人」搶先征服六座音源榜！ 台灣場後第一次⋯⋯請夏將舉行首場國內見面會 與粉絲一起慶生！ 選秀節目《The Unit》獲得拍攝MV的四首歌曲！點閱率最高的就是這一首～ EXO伯賢的完售威力 連鬆餅都為他改名 三觀超正！「小迷糊」李奎炯：世上沒有可愛的吸毒犯 金賢重終於重獲清白？！ 檢方指控前女友詐騙未遂 求刑1年4個月 終於等到你！有潤娥&朴寶劍的《孝利家的民宿2》2月4日暖心開播 好作品無懼意外 《和遊記》奪下同時段收視冠軍！ 趙震雄為《解凍屍篇》減重18公斤 竟是因為河正宇？ 集萬般魅力於一身 《BLACKPINK House》累積點閱數突破兩千萬！ 金裕貞確定出演《先熱情地清掃吧》 有望再次搭檔宋再臨 《Radio Romance》公開郭東延劇照 劇中飾演尹斗俊好友 《Super TV》再釋出預告！SJ成員穿正裝挑戰30秒介紹節目 《尹食堂2》連三週登收視冠軍！下一集又要推出新菜單啦～ 馬東錫手臂肌肉韌帶受傷 赴美治療2月返韓

本季的「打工仔」朴敘俊憑著豐富的打工經驗，幫助大夥們解決研發新菜單時遇到的難題，忍不住要為他鼓鼓掌！挖冰淇淋的時候也超認真啊～

有線台tvN綜藝節目《尹食堂2》於上週五播出第3集，再次刷新自身最高收視紀錄。第3集平均收視為14.1%，最高收視率來到18%，自開播後一直保持同時段收視第一，人氣火爆。

在第3集中，「尹食堂」成員們研發了新菜單，是「到哪裡都受歡迎」的炸雞！這次有別於第一季，開發出新口味「醬料炸雞」，隔著螢幕也令人食指大動啊～

而升格為「科長」的鄭有美和「打工仔」朴敘俊的完美配合，為觀眾展現出完美默契。

迎來短暫的悠閒時光，大家一起去了可愛的冰淇淋店，並挑選喜歡的口味。他們和樂融融的模樣，不禁讓人覺得很治癒呢～

在第4集，漸漸做大做穩（？）的尹食堂，又要推出新菜單！李瑞鎮從第一季就表示「應該要做LA牛排」。他們開始著手進行，卻沒有想像中順利，究竟能否成功，成為店裡的新寵兒呢？還請鎖定本週的播出內容！

（圖片、影片來源：tvN《尹食堂2》）

寫手：JiaJia@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究