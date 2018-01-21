因忧郁症在接受治疗中，却传来突然的噩耗！河智苑弟弟田汰遂21日离世
明星 2018年1月22日 星期一09:00 Yuan
在不久前，田汰遂才在IG上上传微笑自拍，却突然传来噩耗。
在21日，田汰遂（全泰秀）所属的Haewadal娱乐发表声明表示：「田汰遂在1月21日离世，享年34岁。故人在平时因忧郁症，一直在接受治疗，最近状况有所好转，并对作为演员复出在讨论中。突如其来的噩耗让遗属还有好友们都在悲痛中哀悼。对演技充满热情的田汰遂，还是美术等各领域的艺术家，请各位不要发布推测性的报导与恶意性的评论。」
声明中并表示：「葬礼将会由家人和好友们安静地进行，为了能虔诚的哀悼故人，请不要在葬礼现场进行取材报导。传达如此伤痛的消息，让我们很悲痛与抱歉，再次向故人哀悼。」
▲11日，田汰遂才在自己的IG上上传微笑自拍照，却突然传来噩耗
因为突如其来的噩耗，电影《追捕》方面也表示：「22日上午，河智苑原先预计出席的《追捕》的试映会将取消，还有24日的采访日程也会取消。」
田汰遂在2007年以TWOSOME的MV《过的好吗》开始在演艺圈活动，作为河智苑的弟弟也备受瞩目。陆续出演过《相爱的好日子》、《王和我》、《成均馆绯闻》、《全部我的爱》和《没关系，爸爸的女儿》等剧。在《成均馆绯闻》中饰演成均馆掌议河仁守令许多人印象深刻。
（图：tvdaily、IG@taesoo1984、KBS、河智苑weibo）
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留言/评论
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韓國演藝圈到底怎麼了？不能夠極力檢討嗎？看到的是大老闆都賺飽飽的，然後針對演員和歌手的心理狀態沒有一個娛樂公司出來檢討、反省，越覺得真的只是把人當成賺錢工具而已。
7小时前
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睇到呢d新聞，個心真係好痛！願故人安息🙏🏿🙏🏿🙏🏿
7小时前