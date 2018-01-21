因忧郁症在接受治疗中，却传来突然的噩耗！河智苑弟弟田汰遂21日离世

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在不久前，田汰遂才在IG上上传微笑自拍，却突然传来噩耗。

在21日，田汰遂（全泰秀）所属的Haewadal娱乐发表声明表示：「田汰遂在1月21日离世，享年34岁。故人在平时因忧郁症，一直在接受治疗，最近状况有所好转，并对作为演员复出在讨论中。突如其来的噩耗让遗属还有好友们都在悲痛中哀悼。对演技充满热情的田汰遂，还是美术等各领域的艺术家，请各位不要发布推测性的报导与恶意性的评论。」



声明中并表示：「葬礼将会由家人和好友们安静地进行，为了能虔诚的哀悼故人，请不要在葬礼现场进行取材报导。传达如此伤痛的消息，让我们很悲痛与抱歉，再次向故人哀悼。」



▲11日，田汰遂才在自己的IG上上传微笑自拍照，却突然传来噩耗

因为突如其来的噩耗，电影《追捕》方面也表示：「22日上午，河智苑原先预计出席的《追捕》的试映会将取消，还有24日的采访日程也会取消。」



田汰遂在2007年以TWOSOME的MV《过的好吗》开始在演艺圈活动，作为河智苑的弟弟也备受瞩目。陆续出演过《相爱的好日子》、《王和我》、《成均馆绯闻》、《全部我的爱》和《没关系，爸爸的女儿》等剧。在《成均馆绯闻》中饰演成均馆掌议河仁守令许多人印象深刻。





（图：tvdaily、IG@taesoo1984、KBS、河智苑weibo）

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