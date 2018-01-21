因憂鬱症在接受治療中，卻傳來突然的噩耗！河智苑弟弟田汰遂21日離世

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在不久前，田汰遂才在IG上上傳微笑自拍，卻突然傳來噩耗。

在21日，田汰遂（全泰秀）所屬的Haewadal娛樂發表聲明表示：「田汰遂在1月21日離世，享年34歲。故人在平時因憂鬱症，一直在接受治療，最近狀況有所好轉，並對作為演員復出在討論中。突如其來的噩耗讓遺屬還有好友們都在悲痛中哀悼。對演技充滿熱情的田汰遂，還是美術等各領域的藝術家，請各位不要發布推測性的報導與惡意性的評論。」



聲明中並表示：「葬禮將會由家人和好友們安靜地進行，為了能虔誠的哀悼故人，請不要在葬禮現場進行取材報導。傳達如此傷痛的消息，讓我們很悲痛與抱歉，再次向故人哀悼。」



▲11日，田汰遂才在自己的IG上上傳微笑自拍照，卻突然傳來噩耗

因為突如其來的噩耗，電影《追捕》方面也表示：「22日上午，河智苑原先預計出席的《追捕》的試映會將取消，還有24日的採訪日程也會取消。」



田汰遂在2007年以TWOSOME的MV《過的好嗎》開始在演藝圈活動，作為河智苑的弟弟也備受矚目。陸續出演過《相愛的好日子》、《王和我》、《成均館緋聞》、《全部我的愛》和《沒關係，爸爸的女兒》等劇。在《成均館緋聞》中飾演成均館掌議河仁守令許多人印象深刻。





（圖：tvdaily、IG@taesoo1984、KBS、河智苑weibo）

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