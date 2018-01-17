防弹少年团积极奔走 公益活动〈Love Myself〉募款额已破六亿韩元！
KPOP 2018年1月18日 星期四09:00 施乃琪
去年 11 月初，防弹少年团与联合国儿童基金会 (UNICEF) 携手援助因受暴而痛苦的孩童，〈Love Myself〉活动在成员们的积极奔走宣传下，如金募款额已超过 6 亿韩元！
Big Hit Entertainment 於 17 日透露，〈Love Myself〉自去年 11 月 1 日开始募款，由防弹少年团及公司抛砖引玉先捐出 5 亿韩元，接著又在全世界募得 1 亿 600 万余元。
感人的是，上个月才在《2017 大韩民国内容大奖》中荣获总统奖的代表房时赫本人，也毫不犹豫地将奖金全数捐予〈Love Myself〉活动，带头投入公益善行。
〈Love Myself〉意在帮助青少年找回对自己的爱与信赖，同时也努力促成一座更成熟、温暖的社会。特别的是，活动推出的专属周边商品所得收益，也会全数活动。颜色温柔又意义非凡的这组周边，真的很值得收藏啊！
（照片来源：Big Hit Entertainment）
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