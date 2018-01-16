Kangta 闪电公开惊艳黑发照 超强童颜令人怀疑时空！
KPOP 2018年1月16日 星期二08:53 施乃琪
贵为 SM Entertainment 理事的 Kangta（安七炫），不仅是全才歌手的代表，精致五官更被誉为公司典范。近年来多以金棕发色亮相的他突然换回黑发后，瞬间像是回到出道时期啊！
Kangta 於 15 日深夜在自己的 Instagram 上公开了一张照片，搞笑地标记了「黑发」、「猪脚」（韩文『脚』音近『发』）、「熊掌」、「我用拍食物的 app 拍的」、「App 包办一切」，玩遍谐音梗与自嘲。
然而 Kangta 公看的照片一点也不是开玩笑。久违的黑发衬托出他宛如少年般的白皙面容，搭上一身全黑装扮，令许多网友纷纷惊叹「天啊，根本是高中生」、「染黑发反而显德年轻，不愧是元祖偶像」！
有趣的是，几天前 Kangta 也以同样的角度在广播录音间中拍下照片，更让人感叹发色带来的神奇效果。看了照片，忍不住要找 H.O.T 的影片来回味啦～
（照片来源：an_chil_hyun）
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