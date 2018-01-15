明星们的日常！「漫撕男」南柱赫笑容太暖、「刘大尉」丁海寅军装帅炸

明星们的日常！「漫撕男」南柱赫笑容太暖、「刘大尉」丁海寅军装帅炸

明星   2018年1月16日   星期二08:30   Rui  

Hi，各位小伙伴们，明星们不拍戏、不唱歌、不上综艺节目的时候都在干什么呢？ 大家是不是都很好奇？

幸好有SNS等网路社交，让我们能够了解到各位明星们的日常生活，本周又有哪些明星有了新动向呢？

▼南柱赫
在海边旅行的「漫撕男」

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▼丁海寅
「刘大尉」(《机智牢房生活》刘廷宇)的少尉时期~满屏的青春阳光感~

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▼申世景
哇，好多零食，都是送给我的吗？

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▼姜素拉
接受艺术薰陶中~

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▼郑容和
享受古巴烈阳的郑容和

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▼Girl's Day珉雅
捕捉到性感美人鱼一条

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▼郑亨敦
我的爱，冰焦糖拿铁

「图：各明星IG」

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