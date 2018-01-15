「长大后成为像 Kai 一样耀眼的青年吧！」日本粉丝为 EXO Kai 庆生 集资捐款助病童
KPOP 2018年1月15日 星期一11:15 施乃琪
昨天 (1/14) 是 EXO 舞蹈担当 Kai 的生日，喜爱他们的大家想必都度过了很开心的一天吧？身在日本的 Kai 粉丝们也为了替他庆生，而送上了别具意义的温暖礼物！
Kai 的日本粉丝后援会 “mode.K” 日前为了庆祝他的廿五岁生日，於是携手集资后以 Kai 的名义（EXO Kai（金钟仁））一起捐赠智韩国的白血病儿童财团。
mode.K 表示：「继去年以后，我们很高兴今年也能捐款给韩国的白血病童们。」他们说道：「我们希望与癌症奋斗的年轻孩子们能早日康复，长大成像 Kai 一样耀眼的青年！」
在捐款证明上，粉丝们也留下了温暖的祝福：「Kai 呀，廿五岁生日快乐。你是我在世界上最美好的春天，我们长长久久地携手同行吧！」能有这样的粉丝与偶像，真的是很棒的示范呢！
（照片来源：SM Entertainment、TVDaily）
施乃琪@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究
留言/评论